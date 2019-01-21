Мэр Магнитогорска: Корни сообщений о взрывах уходят за границу

Власти назвали рассылку спамом, имеющим цель дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей.

Анонимные сообщения о якобы готовящихся взрывах в учреждениях Магнитогорска, к счастью, не подтвердились. Об этом журналистов проинформировал мэр города Сергей Бердников. По его словам, в данный момент спецслужбы устанавливают источник пугающих уведомлений. Первые результаты уже есть: корни этих сообщений уходят за границу.

— Все учреждения были проверены, на сегодняшний момент ни одно из этих сообщений не подтвердилось, — заявил градоначальник. — Корни этих обращений уходят за границу. Их отправители, возможно, даже не знают, где находится Магнитогорск.

Напомним, что анонимные сообщения об угрозе взрыва, рассылаемые по электронной почте, захлестнули Магнитогорск в понедельник. Сообщалось, что правоохранители проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в городской больнице № 1. Кроме того, анонимы "минировали" местную школу № 62 и другие учреждения города.

Власти призывали население не паниковать, а сотрудники УФСБ России по Челябинской области организовали проверку с целью выявить тех, кто занимался рассылкой и пытался дестабилизировать ситуацию в городе.