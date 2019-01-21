Филарет признал, что "новая церковь" Украины сотрудничает с СБУ

Глава так называемой новой церкви Украины Филарет в интервью ТСН рассказал об общении представителей "новой церкви" со спецслужбами.
— Общаемся. Но ничего не согласовываем. Между КГБ и СБУ колоссальная разница, — заявил раскольник.
По его словам, во времена КГБ без разрешения спецслужб служители церкви ничего не могли делать.
— Теперь мы можем делать всё, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится, — пояснил Филарет.
Ранее Лайф писал, что Филарет начал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины. Раскольника затем возмутило неправильное название "новой церкви" Украины.
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