Филарет признал, что "новая церковь" Украины сотрудничает с СБУ

Однако он заверил, что сейчас духовенство на Украине может делать всё, что считает нужным, не ориентируясь на мнение сотрудников спецслужб.

Глава так называемой новой церкви Украины Филарет в интервью ТСН рассказал об общении представителей "новой церкви" со спецслужбами.

— Общаемся. Но ничего не согласовываем. Между КГБ и СБУ колоссальная разница, — заявил раскольник.

По его словам, во времена КГБ без разрешения спецслужб служители церкви ничего не могли делать.

— Теперь мы можем делать всё, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится, — пояснил Филарет.

Ранее Лайф писал, что Филарет начал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины. Раскольника затем возмутило неправильное название "новой церкви" Украины.