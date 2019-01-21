Против фейковых новостей. WhatsApp ограничил пересылку сообщений

Ожидается, что данная мера существенно снизит количество сообщений, отправляемых через приложение по всему миру.

WhatsApp ограничил возможность пересылки одного и того же сообщения. Как сообщает Би-би-си, если раньше сообщение можно было переслать 20 раз, то сейчас это будет возможно не более пяти раз.

Кроме того, согласно новым правилам, одно и то же сообщение смогут получить не более 1280 человек, в то время как раньше эта цифра составляла более пяти тысяч. Подобные меры связаны с борьбой против распространения фейковых новостей.

Отмечается, что полгода назад подобное ограничение было введено в Индии — власти этой страны обвинили компанию в тиражировании ложных новостей, ставших причиной нескольких десятков случаев линчевания.

Теперь же меры распространены на всех пользователей, что, как ожидается, существенно снизит количество сообщений, отправляемых через приложение по всему миру.