Делай как Кокорин. Под Томском посетители кафе устроили битву стульями — видео

Поводом для потасовки стала выходка одного из мужчин, который облил пивом сидевшую за соседним столом компанию.

Посетители кафе "Смак" в городе Северске Томской области устроили массовую драку, после которой два человека попали в больницу, один из них — в реанимацию. Кадры произошедшего опубликовал vseverske.info.

По данным портала, трое мужчин сидели в заведении, когда в кафе зашли двое молодых людей. Они расположились в другой стороне помещения, но спустя какое-то время один из них подошёл к компании и вылил на них пиво. Мужчины выходку не стерпели и накинулись на обидчиков.

При этом участники драки пустили в ход не только кулаки, но и попавшиеся под руку предметы. На кадрах видно, что стороны устроили битву, вооружившись стульями. Отмечается, что один из пострадавших находится в реанимации.

В октябре 2018 года эпичная драка со стулом произошла в центре Москвы с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина. По данным следствия, в одном из столичных ресторанов футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. В ходе потасовки Пак получил удар стулом от Кокорина. При этом драка была для футболистов второй за день — несколькими часами ранее они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Спортсмены арестованы до 8 февраля 2019 года.