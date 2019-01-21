Рябков: США ищут предлоги освободиться от ограничений по ДРСМД

По мнению замглавы российского МИД, наша страна никогда не нарушала договор и доказательств обратного у американской стороны нет.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков убеждён, что США уже приняли внутреннее решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом дипломат заявил в интервью журналу "Международная жизнь".

— Видимо, внутреннее решение в Вашингтоне в пользу выхода вслед за приостановкой договора — выход, как следующий шаг такое решение принято. В этом у меня практически не осталось сомнений. Из высказываний официальных американских лиц и из той тональности, которую они держат в диалоге с нами, это вытекает явным образом, — комментирует Рябков.

Дипломат напомнил, что сейчас Россия находится на пороге истечения 60-дневного срока, в течение которого ей вменялось уничтожить ракету, якобы нарушающую договор. Рябков ещё раз подчеркнул, что эта ракета положений документа не нарушает, и, более того, никогда не испытывалась на дальность, запрещенную договором.

— Попытки американцев утверждать обратное свидетельствуют только о том, что они ищут предлоги для того, чтобы освободиться от ограничений, наложенных на них ДРСМД, — добавил замглавы МИД.

Ранее стало известно, что Вашингтон даёт Москве шесть месяцев на доказательство соблюдения своих договорённостей по ДРСМД. Однако Кремль неоднократно заявлял, что Россия никогда не нарушала положений договора. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что США не предоставили никаких доказательств нарушения договора российской стороной и начали искать обоснования для своих заявлений.