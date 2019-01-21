ЕР проконтролирует помощь получившей пособие в 47,5 рубля матери троих детей

Координатор проекта "Крепкая семья" намерена лично встретиться с многодетной матерью.

"Единая Россия" проконтролирует предоставление дополнительных мер поддержки многодетной матери из Таганрога, получившей пособие в размере 47,5 рубля. Как сообщила депутат заксобрания Ростовской области Елена Мелихова, координатор партийного проекта "Крепкая семья", власти региона руководствовались действующими нормативно-правовыми актами, однако существуют и иные меры поддержки, на которые вправе рассчитывать семья.

— Партийный проект "Крепкая семья" берёт на контроль процесс оказания всей возможной помощи семье, — сказала Мелихова, добавив, что в ближайшее время намерена лично побеседовать с мамой троих детей Татьяной Хижняк.

Лайф писал, что женщина, которая работает воспитателем в детском саду, после развода с мужем оказалась на улице. Ей пришлось взять кредит в миллион рублей для того, чтобы купить квартиру в общежитии. Женщина обращалась за помощью в органы соцзащиты, однако ей удалось добиться лишь пособия в 47,5 рубля и выплаты в размере одной тысячи рублей. В администрации Таганрога сообщили, что сумма пособия — это разница между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи.