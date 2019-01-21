На Урале учителя оштрафовали на 45 тысяч за издевательства над детьми

Педагог угрожал учащимся переводом в коррекционную школу, обзывал их оскорбительными словами и применял физические наказания.

Учителя истории и обществознания в Пермском крае оштрафовали за систематические унижения и издевательства над школьниками, сообщает пресс-служба УФССП региона.

В период с июля 2017 года по март 2018 года мужчина работал в Очерской средней общеобразовательной школе. Преподаватель, руководствуясь якобы воспитательными целями, систематически подвергал учеников публичному унижению, применял физические наказания и причинял психические страдания.

— Он неоднократно называл детей оскорбительными словами, заставлял по несколько минут стоять в неудобных позах, отжиматься, прыгать на одной ноге, угрожал переводом в коррекционную школу, — сказано в сообщении.

После обращения родителей учеников в правоохранительные органы мужчина был признан судом виновным в совершении преступления. Учителю был назначен штраф в размере 45 тысяч рублей. Как отмечается, он уже оплатил его, раскаявшись в содеянном.