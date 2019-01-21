В России может появиться стандарт благополучия пенсионеров

Разработать соответствующую базу предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а в пример она привела Москву, где действует система гарантий старшему поколению.

Москва должна стать примером благополучия пенсионеров для всех регионов. Такую мысль озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания оргкомитета третьего Форума социальных инноваций.

— У Москвы в этой сфере накоплен конкретный опыт, — пояснила Матвиенко. — Реализуется масштабная комплексная программа "Московское долголетие", сформирована расширенная система гарантий старшего поколения под названием "Московский стандарт благополучия пенсионеров". И мы рассчитываем, что в дальнейшем стандарт благополучия будет разработан для граждан во всех регионах России.

Ранее Лайф сообщал, что в России появятся цифровые социальные карты для пенсионеров. Граждане страны смогут с помощью смартфона и специального приложения предъявить в магазинах свои права на льготы.

А в Госдуме недавно предложили запустить телеканал для обучения пенсионеров работе в Интернете.