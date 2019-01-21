Минтруд не получал предложения о пересмотре графика новогодних каникул

Читайте также

Минтруд не получал предложения о пересмотре графика новогодних каникул

2

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Минтруд России не получал предложения об изменении продолжительности новогодних каникул. Об этом сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Идею о возможном пересмотре длительности новогодних каникул ранее озвучил глава Комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский. По его словам, смысл инициативы заключался в том, чтобы предоставить гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×