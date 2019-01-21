Минтруд не получал предложения о пересмотре графика новогодних каникул

Минтруд России не получал предложения об изменении продолжительности новогодних каникул. Об этом сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Идею о возможном пересмотре длительности новогодних каникул ранее озвучил глава Комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский. По его словам, смысл инициативы заключался в том, чтобы предоставить гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха.
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