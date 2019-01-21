Россия не исключает выхода из Совета Европы

Россия не исключает, что может выйти из Совета Европы, если не прекратится дискриминация в отношении российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ. Пока наша страна рассматривает все возможные варианты дальнейшего развития отношений с Советом Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

— Для нас дискриминация по политическим мотивам неприемлема <…> Сегодня мы рассматриваем все опции наших возможных действий, в том числе и вариант выхода из состава СЕ, — отметил Грушко.

При этом он добавил, что Москва всё-таки рассчитывает на то, что у оппонентов возобладает здравый смысл.

Ранее в Берлине выступили за то, чтобы Россия осталась членом Совета Европы.