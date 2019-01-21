Девять тонн опасного груза. В Германии танкер сел на мель

Повреждений судна Oriental Nadeshiko выявлено не было, 22 члена экипажа не пострадали.

В Германии сел на мель танкер с девятью тоннами опасного горючего груза. Об этом сообщает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

Как отмечается, инцидент произошёл в устье Эльбы близ города Куксхафена (земля Нижняя Саксония). Повреждений судна Oriental Nadeshiko обнаружено не было, 22 члена экипажа не пострадали.

Ein Tanker ist in der Elbe auf Grund gelaufen. An Bord: rund 9.000 Tonnen Gefahrgut. Am Montagmorgen ist die Ursach der Havarie noch unklar. https://t.co/ilo0B8YHvf pic.twitter.com/Fj2xLFv92B — NDR Niedersachsen (@NDRnds) 21 января 2019 г.

Сообщается, что в настоящее время речная полиция ведёт расследование. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Насосы откачивают из танкера балластную воду, позже будут предприняты попытки снять судно с мели.

Танкер сел на мель по пути в Таррагону в Испании. На борту находятся грузы, которые относятся к третьему классу легковоспламеняющихся жидкостей. К ним относятся гидравлическая жидкость, а также консерванты и растворители. Судно шло под флагом Панамы.

В конце прошлого года российский теплоход "Кузьма Минин" сел на мель у берегов Великобритании, позже оно было арестовано.