Девять тонн опасного груза. В Германии танкер сел на мель

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Девять тонн опасного груза. В Германии танкер сел на мель

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Повреждений судна Oriental Nadeshiko выявлено не было, 22 члена экипажа не пострадали.

В Германии сел на мель танкер с девятью тоннами опасного горючего груза. Об этом сообщает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

Как отмечается, инцидент произошёл в устье Эльбы близ города Куксхафена (земля Нижняя Саксония). Повреждений судна Oriental Nadeshiko обнаружено не было, 22 члена экипажа не пострадали.

Сообщается, что в настоящее время речная полиция ведёт расследование. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Насосы откачивают из танкера балластную воду, позже будут предприняты попытки снять судно с мели.

Танкер сел на мель по пути в Таррагону в Испании. На борту находятся грузы, которые относятся к третьему классу легковоспламеняющихся жидкостей. К ним относятся гидравлическая жидкость, а также консерванты и растворители. Судно шло под флагом Панамы.

В конце прошлого года российский теплоход "Кузьма Минин" сел на мель у берегов Великобритании, позже оно было арестовано.

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