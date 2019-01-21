Несмотря на три судимости. Олег Ляшко стал кандидатом в президенты Украины

Нардеп заявил о желании снизить налоги в стране и модернизировать промышленность.

Радикальная партия Украины выдвинула своего лидера, депутата Верховной рады Олега Ляшко кандидатом на пост президента страны. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сам Ляшко на съезде радикальной партии заявил, что его программа заключается в преодолении бедности.

— Где взять деньги? Ключ один — это восстановление экономики, — сказал Ляшко в ходе съезда.

По словам депутата, экономическая часть его программы заключается в снижении налогов и модернизации промышленности. Ляшко намерен изменить денежно-кредитную политику в стране и нацелен на создание среднего класса на Украине.

Добавим, что у Ляшко были три судимости, которые, однако, никак не мешают ему избираться в президенты Незалежной. Он признавался виновным в хищении государственного имущества и в клевете. В 2017 году Ляшко был заподозрен в незаконном обогащении. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины допрашивали лидера Радикальной партии в течение четырёх часов.

Стоит отметить, что президентом Украины не может быть лицо с неснятой и непогашенной судимостью.

Ранее Лайф писал, что другой кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский рассказал, кто финансирует его избирательную кампанию.