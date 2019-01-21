Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко

Патриарх Иерусалимский Феофил III отменил запланированную ранее встречу с президентом Украины Петром Порошенко, который находится в Израиле с однодневным визитом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к украинской делегации, аудиенция отменена из-за плохого самочувствия священнослужителя.
— Встреча с патриархом не состоится из-за состояния здоровья Феофила III, — сообщил источник.
Ранее Порошенко встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, кроме того, украинский лидер проведёт переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и спикером кнессета (парламента страны) Юлием Эдельштейном.
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