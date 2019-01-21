"Глупость несусветная". Джабаров назвал дикостью санкции ЕС из-за дела Скрипалей

По мнению парламентария, данная ситуация — это повод задуматься над дальнейшим сотрудничеством с Брюсселем.

Сенатор Владимир Джабаров назвал глупостью введение Евросоюзом санкций в отношении России из-за отравления в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом замглавы Комитета Совфеда по международным делам заявил Лайфу.

— Это какая-то глупость несусветная, поскольку мы, во-первых, не знаем, что со Скрипалями. Во-вторых, ни одного довода серьёзного, подтверждающего причастность российских военнослужащих к этому преступлению нет. В-третьих, что, был какой-то суд, принято решение, обвинены люди? Это дикость, на мой взгляд, которая говорит о том, что там, по сути, начинается охота на ведьм, — сказал Джабаров.

По мнению парламентария, данная ситуация — это повод задуматься над дальнейшим сотрудничеством с Брюсселем. Джабаров также считает, что нужно вводить ответные меры.

Ранее Евросоюз впервые задействовал санкции по новой норме, направленной на борьбу с распространением химического оружия. Из-за якобы причастности к отравлению Скрипалей под ограничения попали глава ГРУ, его заместитель, а также двое сотрудников.