Власти Венесуэлы заявили о подавлении мятежа военных

В Венесуэле глава Учредительного собрания заявил, что в стране задержана небольшая группа военных, восставших против руководства государства.
@javierhalamadrid— ResaltandoalVzlano (@ResaltandoalVzl) January 21, 2019
Desde el comando de la GNB en Cotiza, Caracas, se viene dando esto desde las 5:00 AM, se escuchan los cacerolazos al fondo de la gente, cumplo con informarles. pic.twitter.com/3EldIZbl4q
Ранее в соцсетях появилось видео с военными, которые на камеру заявляли, что подняли мятеж.
Местные СМИ сообщали, что эти военнослужащие заняли один из районов Каракаса и призвали к неповиновению властям. Однако вскоре в результате спецоперации они были задержаны.
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