Власти Венесуэлы заявили о подавлении мятежа военных

Читайте также

Власти Венесуэлы заявили о подавлении мятежа военных

20

Фото: defensa.com

В Венесуэле глава Учредительного собрания заявил, что в стране задержана небольшая группа военных, восставших против руководства государства.

Ранее в соцсетях появилось видео с военными, которые на камеру заявляли, что подняли мятеж.

Местные СМИ сообщали, что эти военнослужащие заняли один из районов Каракаса и призвали к неповиновению властям. Однако вскоре в результате спецоперации они были задержаны.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×