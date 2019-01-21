Неправильные бананы. В Петербурге в контейнере с фруктами нашли 50 кг кокаина

В Санкт-Петербурге правоохранители и таможенники нашли около 50 килограммов кокаина под обшивкой контейнера, в котором находились коробки с бананами. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— В результате осмотра рефрижераторного контейнера, находящегося на территории таможенного терминала в районе железнодорожной станции, был обнаружен тайник с наркотическим веществом массой около 50 килограммов, — заявила Волк.
В Санкт-Петербурге из незаконного оборота изъято около 50 килограммов кокаина.https://t.co/59YF7mpXSI#Спб #полиция pic.twitter.com/KkXoAePnvq— Сайт МВД России (@mvd_official) 21 января 2019 г.
Проведённая экспертиза установила, что в брикетах находится наркотическое средство — кокаин. Расфасованные в 47 брикетов наркотики были спрятаны под обшивкой контейнера, в котором находились коробки с бананами. Товар прибыл в Россию из Эквадора морским путём.
По факту обнаружения кокаина возбуждено уголовное дело. Устанавливаются люди, причастные к контрабанде наркотиков.
Ранее Лайф писал, что ФСБ пресекла канал поставки наркотиков из Средней Азии в Россию.
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