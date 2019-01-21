Обманул следствие. Задержан начальник охраны концерта, где был убит мэр Гданьска

В Польше задержали главу охранной фирмы, которая обеспечивала безопасность на благотворительном концерте, где было совершено покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича. Как сообщила окружная прокуратура города, Дариуш С. обвиняется в даче ложных показаний.

Wprowadził policję w błąd, że Stefan W. posługiwał się plakietką Media#prokuratura — PROKURATURA (@PK_GOV_PL) 21 января 2019 г.

— Он вводил в заблуждение полицию, что Стефан В. использовал бейдж СМИ, — говорится в твиттере ведомства.

UPDATE: Mayor Adamowicz is in very serious condition, according to Polish media reports.



Polish President Andrzej Duda was informed that "there is hope, but his condition is very difficult" #tictocnews pic.twitter.com/9oF73gdbBc — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 13 января 2019 г.

Покушение на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича произошло во время благотворительного концерта. Пострадавший от ножевых ранений мэр был госпитализирован. Спустя менее суток градоначальник скончался, не приходя в сознание. Убийца мэра Стефан В. был арестован на три месяца. Ему грозит пожизненное лишение свободы.