Обманул следствие. Задержан начальник охраны концерта, где был убит мэр Гданьска

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Обманул следствие. Задержан начальник охраны концерта, где был убит мэр Гданьска

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В Польше задержали главу охранной фирмы, которая обеспечивала безопасность на благотворительном концерте, где было совершено покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича. Как сообщила окружная прокуратура города, Дариуш С. обвиняется в даче ложных показаний.

— Он вводил в заблуждение полицию, что Стефан В. использовал бейдж СМИ, — говорится в твиттере ведомства.

Покушение на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича произошло во время благотворительного концерта. Пострадавший от ножевых ранений мэр был госпитализирован. Спустя менее суток градоначальник скончался, не приходя в сознание. Убийца мэра Стефан В. был арестован на три месяца. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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