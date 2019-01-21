МИД РФ анонсировал заявление в ответ на санкции ЕС из-за дела Скрипалей

МИД РФ скоро сделает заявление о санкциях Евросоюза из-за дела Скрипалей. Сообщение анонсировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
— В ближайшее время будет сделано заявление по линии МИД относительно введения санкций ЕС, — отметила Захарова.
Как уже сообщал Лайф, сегодня Евросоюз впервые задействовал санкции по новой норме, направленной на борьбу с распространением химического оружия. Из-за якобы причастности к отравлению Скрипалей под ограничения попали глава ГРУ, его заместитель, а также два сотрудника. Сенатор Джабаров назвал эти меры несусветной глупостью.
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