"Угрозы нет". Эксперт рассказал, зачем ВМФ следит за кораблями США в Балтике

Проверка целей присутствия иностранного судна входит в стандартную практику российских военных.

Военно-морской флот России следит за кораблями США в Балтийском море, чтобы установить, с какой целью они находятся в акватории, омывающей берега РФ. Об этом Лайфу рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— Стандартная практика, касающаяся либо иностранных кораблей, либо иностранных воздушных судов. Отдельные боевые единицы не представляют угрозы, но это не значит, что эти единицы не подлежат сопровождению и контролю, — сказал Коротченко.

По его словам, появление американских военных судов в Балтийском море можно расценить как неожиданность, так как данная акватория находится далеко от того же Мексиканского залива. Поэтому слежка российских военных волне объяснима.

Напомним, корабли ВМФ России взяли на сопровождение американские военные эсминцы "Грейвли" (USS Gravely DDG 107) и "Портер" (USS Porter DDG 78), которые вошли в южную часть Балтийского моря.