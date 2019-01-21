В Киеве с помпой открыли барельеф в честь националиста Петлюры

Любопытно, что сейчас в здании, на котором появилась мемориальная табличка, располагается детская поликлиника.

В Киеве состоялось торжественное открытие памятной доски главному атаману "Украинской Народной Республики" Симону Петлюре, на котором лежит ответственность за кровавые еврейские погромы в 1918–1920 годах. Считается, что здание, на фасаде которого установили барельеф, стоит на месте, где в январе 1918 года произошли столкновения отрядов Центральной рады и восставших рабочих. А сегодня там располагается детская поликлиника.

— Открытие памятного барельефа Симону Петлюре на улице его имени — ещё один важный шаг на пути увековечения одного из видных деятелей украинской революции 1917–1921 годов, — заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на церемонии открытия.

Он также высказался в пользу установки в Киеве памятника Петлюре как первому украинскому националисту. Эта идея широко обсуждалась в 2005 году при президенте Ющенко, однако позже от неё решили отказаться, поскольку это ставило под угрозу перспективы украинской евроинтеграции.

Напомним, что Петлюра был убит в Париже 25 мая 1926 года в качестве мести за антисемитизм. Его убийца Самуил Шварцбард был полностью оправдан французским судом.