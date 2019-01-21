В Италии интернет-зависимая семья два года не выходила из дома

Лишь девятилетняя девочка выходила в социум. Она посещала школу и делала покупки.

Семья из города Саленто в Италии на протяжении двух лет не выходила из дома, будучи патологически зависимой от Интернета. По данным издания Gazzetta del Mezzogiorno, речь идёт о маме 43 лет, папе 40 лет и сыне 15 лет. Лишь девятилетняя дочь интернет-зависимых родителей посещала школу и ходила за покупками.

Полиция узнала об этом от директора школы, которую посещала девочка. Учителя сообщили ему о том, что ребёнок приходит на уроки неопрятно одетым. Директор предупредил об этом социальные службы, попросив проконтролировать ситуацию.

Как оказалось, брату девочки будет необходим длительный период физиотерапии, так как он почти не передвигался, всё время проводя в сидячем положении за компьютером. Выяснилось также, что семья жила на сбережения и социальное пособие, которое получал отец. Это позволило родителям не работать.

Сейчас родителей направили на реабилитацию, а детей временно отдалили.