Зеленского выдвинули на выборы президента Украины от партии "Слуга народа"

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Зеленского выдвинули на выборы президента Украины от партии "Слуга народа"

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Фото: © Facebook/Владимир Зеленский

Участников съезда партии, прошедшего в неформальной обстановке, угощали пиццей, бургерами и соком.

Партия "Слуга народа" выдвинула шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает Gordonua.com.

Как отмечается, члены партии единогласно высказались за выдвижение кандидатуры актёра.

Юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова уполномочили на подачу соответствующих документов в ЦИК Украины.

Съезд прошёл в неформальной обстановке.

— Всех делегатов и гостей съезда угощали пиццей, соком и бургерами, — заявили в пресс-службе партии.

Зеленский на своей странице в соцсети Facebook опубликовал фотографии и видео со съезда.

Ранее Лайф писал, что незадолго до наступления Нового года Зеленский официально подтвердил своё желание баллотироваться на пост президента Украины.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря 2018 года.

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