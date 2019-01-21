Visa подсчитала, сколько россияне потратили в новогодние праздники за рубежом

Тройку категорий расходов возглавили операции в банкоматах, оплата гостиниц и заказы в ресторанах.

Более 20 млрд рублей ($300 млн) потратили россияне по картам Visa в новогодние праздники за рубежом. Больше всего средств туристы из РФ оставили в Италии и ОАЭ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные платёжной системы.

Оказалось, что траты россиян в рублёвом выражении выросли на 5,2%, а в долларовом упали почти на 10% по сравнению с прошлогодними показателями. С 1 по 10 января 2018 года россияне оставили за рубежом 19 млрд рублей ($330 млн). Динамика объясняется ослаблением рубля за год более чем на 20%.

Больше всего денег российские туристы потратили в Италии — $29 млн. В десятку лидеров также попали ОАЭ ($22 млн), Таиланд ($21 млн), США ($17 млн), Франция ($16 млн), ФРГ ($14 млн), Испания ($14 млн), Белоруссия ($13 млн), Австрия ($12 млн) и Швейцария ($10 млн). Примечательно, что в 2018 году топ-10 был аналогичным.