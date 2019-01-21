Более 120 сотрудников служб безопасности Афганистана погибли при атаке талибов

Ранее же сообщалось, по разным данным, о гибели 12 и 18 человек в результате нападения.

В Афганистане 126 силовиков погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан"* на военную базу в центральной провинции Вардак. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из Минобороны страны, отметив, что взрыв произошёл в городе Майданшахр.

— У нас есть информация о том, что 126 человек были убиты, — говорится в сообщении.

"Талибан" взял на себя ответственность за нападение. Как писал Лайф, ранее, по разным данным, сообщалось о 12 и 18 погибших.

*Организация запрещена в России Верховным судом РФ