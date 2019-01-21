Российских детей могут обязать носить светоотражающую одежду и в городах

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Российских детей могут обязать носить светоотражающую одежду и в городах

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Фото: ©РИА Новости/Виталий Аньков

В настоящее время подобная мера носит рекомендательный характер. Как считают в МВД, она может помочь снизить количество аварий.

МВД РФ может обязать детей носить в городах отражающую свет одежду, чтобы их было лучше видно на дорогах. Об этом рассказал заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД РФ Сергей Хранцкевич.

— Будем думать о необходимости обязательного использования детьми световозвращающих элементов. Потому что на сегодняшний день эта рекомендательная норма обязательна только вне населённых пунктов, — заявил Хранцкевич в эфире "Милицейской волны", пишет РИА "Новости".

Стоит отметить, что в настоящее время эта мера носит рекомендательный характер.

Весной 2018 года российских водителей обязали надевать светоотражающие куртку и жилет при выходе из автомобиля на дорогу вне населённых пунктов.

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