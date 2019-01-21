BlaBlaCar введёт в России идентификацию пользователей по паспортам

В настоящее время безопасность клиентов сервиса обеспечивает верификация по номеру мобильного телефона и адресу электронной почты.

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar для междугородних поездок BlaBlaCar в ближайшее время введёт систему идентификации пользователей по паспортам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

— Мы действительно в ближайшее время запустим ID-check в России. Точную дату сообщить пока не можем. ID-check станет дополнительным уровнем безопасности, — рассказал представитель BlaBlaCar.

В настоящее время безопасность клиентов обеспечивает только верификация по номеру мобильного телефона и адресу электронной почты и при помощи отзывов пользователей и рейтингов на портале.

Напомним, 23 декабря пропала 29-летняя москвичка Ирина Ахматова, подобравшая попутчика через сервис BlaBlaCar. Позже задержанный попутчик признался, что убил девушку при попытке ограбления.