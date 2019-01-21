Может, уже хватит? Минздрав призвал украинцев отказаться от чёрной икры

Чиновница рассказала, что отказ от деликатеса может помочь редким видам рыбы, которые находятся под угрозой исчезновения.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала жителям страны отказаться от чёрной икры. Чиновница посоветовала украинцам заменить её красной икрой в своём рационе.

— Не нужно употреблять именно чёрную икру осетровых. Питательные вещества и жиры, которые она содержит, можно найти и в других продуктах, — написала Супрун в "Фейсбуке".

По словам чиновницы, потребление чёрной икры может привести к исчезновению редких видов рыб.

Совет Супрун пользователи соцсети высмеяли, отметив, что большая часть населения Украины "вообще чёрную икру даже на вкус не пробовала". При этом они добавили, что с нынешним уровнем жизни украинцев осетровым в стране ничто не угрожает.

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