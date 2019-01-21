Может, уже хватит? Минздрав призвал украинцев отказаться от чёрной икры

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала жителям страны отказаться от чёрной икры. Чиновница посоветовала украинцам заменить её красной икрой в своём рационе.
— Не нужно употреблять именно чёрную икру осетровых. Питательные вещества и жиры, которые она содержит, можно найти и в других продуктах, — написала Супрун в "Фейсбуке".
По словам чиновницы, потребление чёрной икры может привести к исчезновению редких видов рыб.
Совет Супрун пользователи соцсети высмеяли, отметив, что большая часть населения Украины "вообще чёрную икру даже на вкус не пробовала". При этом они добавили, что с нынешним уровнем жизни украинцев осетровым в стране ничто не угрожает.
Ранее Лайф писал, что за последние два года газ на Украине подорожал на 89%.
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