Скользко. Москвичей призвали держаться подальше друг от друга на дороге

Автомобилистов в Москве призвали соблюдать дистанцию на дороге в связи с плохой видимостью и гололёдом.
Неделя началась бодро: снегопад, метель и гололёд, и так до пятницы. На дорогах скользко и плохо видно. Держите дистанцию, чтобы не прикупить себе случайно пару чужих битых бамперов. Или поезжайте на метро. Да, там иногда тесно. Но точно быстро.— ЦОДД (@gucodd) January 21, 2019
⠀#цодд #москва #погода pic.twitter.com/OHD5kaGfSt
— На дорогах скользко и плохо видно. Держите дистанцию, чтобы не прикупить себе случайно пару чужих битых бамперов. Или поезжайте на метро. Да, там иногда тесно. Но точно быстро, — говорится в сообщении ЦОДД в "Твиттере".
Напомним, согласно информации синоптиков, 21 января в Москве ожидается -7...-9 градусов и метель.
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