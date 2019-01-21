Скользко. Москвичей призвали держаться подальше друг от друга на дороге

Читайте также

Скользко. Москвичей призвали держаться подальше друг от друга на дороге

25

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Жителей столицы предупредили, что до пятницы ожидается снегопад и метель, а также будет корка льда на дороге.

Автомобилистов в Москве призвали соблюдать дистанцию на дороге в связи с плохой видимостью и гололёдом.

— На дорогах скользко и плохо видно. Держите дистанцию, чтобы не прикупить себе случайно пару чужих битых бамперов. Или поезжайте на метро. Да, там иногда тесно. Но точно быстро, — говорится в сообщении ЦОДД в "Твиттере".

Напомним, согласно информации синоптиков, 21 января в Москве ожидается -7...-9 градусов и метель.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×