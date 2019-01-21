В Саратове женщина пнула ребёнка из-за снеговика

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Жительница Саратова пнула восьмилетнего мальчика из-за снеговика. Как сообщает местное издание "Взгляд-инфо" со ссылкой на очевидца происшествия, ребёнок, гуляя с друзьями, сломал снеговика, которого сделала женщина, после чего она разозлилась и начала кричать.

Свидетели инцидента также сообщили, что сын самой женщины, видя настрой матери, тоже стал обзывать мальчика, после чего тот побежал в сторону оппонента, чтобы подраться. Очевидцы ребёнка остановили, однако мать стала кричать: "А чё он на моего сына", после чего ударила его.

В ГУ МВД по области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.