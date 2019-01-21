Уехал без колеса. Смертельный наезд полицейского на пенсионерок попал на видео

Пожилые женщины шли по краю проезжей части трассы, когда в них влетел правоохранитель на KIA Rio.

В городе Ядрине в Чувашии пьяный полицейский вечером 19 января сбил двух пенсионерок, одну из них насмерть, и скрылся с места ДТП. Произошедшее зафиксировал видеорегистратор. Об этом сообщает республиканское управление СКР.

— На улице Комсомольской в городе Ядрине подозреваемый, управляя личным автомобилем KIA Rio в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух женщин, шедших по краю проезжей части автодороги в попутном направлении, — говорится в сообщении.

Пьяный полицейский сбил двух пенсионерок и скрылся с места ДТП в Чувашии.



В результате наезда 79-летняя женщина скончалась на месте, а 67-летняя пострадавшая в больнице. В отношении сотрудника ОМВД России по Ядринскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан pic.twitter.com/GqV7nFbIFS — Следственный комитет (@sledcom_rf) 21 января 2019 г.

79-летняя потерпевшая от полученных травм скончалась на месте, а 67-летняя пострадавшая была доставлена больницу. Водитель не стал останавливаться и оказывать помощь пожилым женщинам, а просто уехал. Очевидцы в соцсетях рассказали, что сила удара была такой, что на месте наезда осталось колесо от автомобиля. Далеко скрыться на трёх колесах виновнику смертельного ДТП не удалось.

Нарушителя вычислили быстро. Им оказался 41-летний старший следователь отдела МВД РФ по Ядринскому району. Правоохранитель был задержан. Следователи возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.