В Якутии пятилетние девочки ушли из детского сада в 40-градусный мороз — видео

Воспитанницы самостоятельно оделись, после чего покинули здание детского дошкольного учреждения.

В Якутии две пятилетние девочки ушли из детского садика, оставшись без присмотра воспитателей. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Как отмечается, одной из девочек удалось самостоятельно добраться домой. Вторую к родителям привёз увидевший ребёнка на улице проезжавший мимо водитель.

Пропажу детей обнаружили лишь вечером, когда за одной из девочек в детсад пришла её мама.

На улице был мороз ниже –40 градусов Цельсия, из-за чего одна из девочек была доставлена в больницу Якутска с обморожением пальцев рук.

Ранее Лайф писал, что в Магнитогорске заведующую детским садом оштрафовали за побег годовалого ребёнка.