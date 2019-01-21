Абэ прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Беседа двух лидеров состоится завтра, 22 января.
Japan PM #ShinzoAbe arrives in #Moscow for talks with #Putin— Ruptly (@Ruptly) 21 января 2019 г.
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Ранее Синдзо Абэ говорил, что рассчитывает на откровенные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по мирному договору. Беседа состоится завтра, сегодня глава государства готовится к разговору с японским премьером.
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