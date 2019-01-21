Абэ прилетел в Москву на переговоры с Путиным

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Абэ прилетел в Москву на переговоры с Путиным

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Синдзо Абэ. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Беседа двух лидеров состоится завтра, 22 января.

Ранее Синдзо Абэ говорил, что рассчитывает на откровенные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по мирному договору. Беседа состоится завтра, сегодня глава государства готовится к разговору с японским премьером.

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