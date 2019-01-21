В Подмосковье лишили родительских прав украинку, бросившую сына в подъезде

14 октября жители многоэтажного дома на улице Комарова в Щёлкове обнаружили маленького мальчика на лестничной клетке.

Щёлковский городской суд лишил родительских прав 40-летнюю гражданку Украины Татьяну Гринишак, бросившую годовалого сына в подъезде под Москвой.

Ребёнка, которому на вид полтора года, нашли жители многоэтажки на улице Комарова в Щёлкове 14 октября. Через десять дней его мать, гражданку Украины, задержали.

Гринишак рассказала, что бросить сына её вынудили жизненные обстоятельства: непрекращающиеся скандалы дома, отсутствие постоянного жилья и материальные трудности. Ранее суд приговорил её к штрафу в 40 тысяч рублей.