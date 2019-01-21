Лобовое с грузовиком. Три человека погибли в ДТП в Архангельской области

На трассе в Виноградовском районе Архангельской области внедорожник Mitsubishi Pajero Sport столкнулся с МАЗом с полуприцепом. Как сообщает региональное управление МВД, жертвами аварии стали три человека, которые были в иномарке.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком. В результате удара погиб автовладелец и два его пассажира.

Причина выезда на встречную полосу устанавливается.