Мама фигуриста Дениса Тена намерена обжаловать приговор по делу об убийстве сына

Семья погибшего считает несправедливым, что Толыбаеву признали виновной только в "недонесении о преступлении".

Мама казахстанского фигуриста, олимпийского призёра Дениса Тена Оксана намерена подать апелляцию и обжаловать приговор суда по делу об убийстве сына. Об этом сообщил адвокат семьи Нурлан Устемиров.

— Сегодня мы должны встретиться с Оксаной Алексеевной и обсудить апелляцию. Предварительное согласие (На подачу апелляции. — Прим. ред.) она дала, — цитирует юриста Тengrinews.

Устемиров заявил, что Жанар Толыбаеву признали виновной только в "недонесении о преступлении", в то время как она, по его мнению, руководила всеми действиями осуждённых. Юрист убеждён, что её тоже нужно привлечь за "убийство". Кроме того, адвокат считает нужным вывести в отдельное производство дело по отношению к подстрекателям и пособникам, которые помогли организовать преступление. Он пояснил, что семья Тена считает снятие зеркал с автомобиля фигуриста инсценировкой.

Как уже сообщал Лайф, фигурист Денис Тен скончался 19 июля от ножевых ранений, которые ему нанесли грабители, пытавшиеся украсть зеркала с его машины. Несмотря на все усилия медиков, жизнь спортсмену спасти не удалось. Двое фигурантов дела — Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов — получили по 18 лет колонии. Жанар Толыбаеву приговорили к четырём годам за недонесении о преступлении.