"Не выдерживают критики". МИД РФ назвал неправомерными санкции по делу Скрипалей

Внешнеполитическое ведомство напомнило о праве России ответить на такие шаги Брюсселя.

МИД РФ прокомментировал санкции, которые Евросоюз сегодня ввёл в отношении России в связи с делом Скрипалей. В ведомстве назвали такие действия неправомерными.

— Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по "делу Скрипалей" не выдерживают критики. Развязанная британскими властями информационная кампания по этому делу преследует в первую очередь внутриполитические цели. Показательно, что новый её всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о Брексите, — отметили в российском ведомстве.

Подчеркнув неправомерность введения таких санкций в обход СБ ОНН, МИД РФ расценил их как "неуважение Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия".

В ведомстве ещё раз напомнили Западу, что указанные в решении ЕС Россия и Сирия в отличие от США уничтожили всё химоружие, которое у них было.

— Тем самым в Брюсселе в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к коллективно разработанным механизмам международного сотрудничества, — говорится в сообщении МИД РФ.

Москва оставила за собой право "на ответные меры в отношении данной недружественной акции".

Напомним, сегодня Брюссель впервые воспользовался новым механизмом для введения санкций в связи с якобы имевшим место применением химоружия. Под ограничения попали россияне, а также сирийцы.