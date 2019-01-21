Помните, алкоголь не греет. Москвичам рассказали, как пережить суровые морозы

Людям рекомендовали не курить на морозе из-за нарушающего кровообращение никотина и напомнили, что алкоголь даёт обманчивое ощущение тепла.

Департамент здравоохранения Москвы дал ряд рекомендаций жителям и гостям города в связи с приближением сильных морозов.

При сильном морозе рекомендуется сократить пребывание на открытом воздухе до 30–40 минут для предупреждения риска переохлаждения и обморожения.

В департаменте рекомендовали носить свободную одежду и шерстяное нательное бельё. Верхняя одежда должна быть непромокаемой, куртки — с капюшонами. Отмечается, что обязательно ношение шарфа, шапки и варежек или перчаток. Одеваться желательно в несколько слоёв — это создаст необходимую воздушную прослойку для удерживания тепла.

В Депздраве напомнили, что зимняя обувь всегда должна быть тёплой, сухой и свободной, в противном случае может быть нарушено кровообращение ступней.

Департамент также рекомендовал избегать длительного неподвижного положения и не курить на морозе.

— Никотин нарушает кровообращение, чем увеличивает риск обморожения, — сказано в памятке.

Если же длительного пребывания на холоде избежать не удалось, при отморожении пальцев, ушных раковин или других частей тела не следует тереть повреждённые места либо же растирать снегом отмороженные участки кожи.

В Депздраве также напомнили, что употреблять алкогольные напитки на морозе нельзя — алкоголь даёт обманчивое ощущение тепла, а не греет.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в столице крещенские морозы наступят 22 января. Как ожидается, температура днём опустится до минус 10 — минус 14 градусов.