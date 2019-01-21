Портрет Анны Ахматовой выставят на торги за один рубль

Речь идёт о работе Александра Тышлера 1943 года, выполненной графитным карандашом на бумаге.

В Москве на аукционе в Литфонде выставят портретную зарисовку поэтессы Анны Ахматовой работы Александра Тышлера. Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, рисунок является частью небольшого цикла зарисовок Ахматовой, которые художник исполнил непосредственно с натуры.

Речь идёт о работе 1943 года, выполненной графитным карандашом на бумаге. Размер портрета составляет 22 на 17,5 сантиметра, а под изображением автор поставил подпись и указал год. Предварительная стоимость работы — один рубль.

Александр Тышлер (1898—1980) — советский живописец, график и театральный художник, скульптор. С Ахматовой он встретился в Ташкенте, куда был эвакуирован во время войны.