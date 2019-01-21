"Так пусть признает". Пушков отметил вклад Чубайса в бедность народа

Сенатор подчеркнул, что глава "Роснано" напрасно выставляет свои реформы в области энергетики как успех.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ответ главы "Роснано" Анатолия Чубайса на критику официального представителю МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сенатор написал в "Твиттере".

Пушков подчеркнул, что глава "Роснано" напрасно называет свои реформы в области энергетики успешными.

Чубайс напрасно пытается изобразить свои реформы как большой успех. Итог этих реформ и вердикт им - дефолт 1998-го. Примаков уже начал другую политику. А Чубайс даже бравировал антинародными реформами. Так пусть будет верен себе и признает, что внёс свой вклад в бедность народа. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 января 2019 г.

— Итог этих реформ и вердикт им — дефолт 1998-го. Примаков уже начал другую политику. А Чубайс даже бравировал антинародными реформами. Так пусть будет верен себе и признает, что внёс свой вклад в бедность народа, — написал Пушков.

Напомним, Анатолий Чубайс ответил Марии Захаровой, которая попросила его пояснить, почему, по его мнению, значительная часть россиян живёт бедно.