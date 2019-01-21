В Москве открывается выставка о тех, кто спасал евреев от нацистов — трансляция

В Москве открывается мультимедийная выставка о людях, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных нацистами территориях. Она проходит в рамках "Недели памяти", посвящённой 74-й годовщине освобождения советскими воинами концлагеря Освенцим.

Люди, укрывавшие евреев в годы войны, названы в этом проекте проповедниками народов мира. Рассказывается о 206 из них.

— При помощи современных технологий и наглядных форм инсталляции посетители смогут узнать истории спасения и героизма. В выставочном пространстве музея будет происходить диалог спасителей и спасённых, в который будет включён посетитель, — рассказали организаторы.

Напомним, что только в Освенциме фашистами было уничтожено около 2 млн человек.