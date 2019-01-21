Люди прыгают за борт. Два корабля полыхают в Чёрном море — видео

В Чёрном море в 16 милях от побережья Краснодарского края полыхают два торговых судна, идущих под флагом Танзании. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На борту корабля CANDY находилось 17 человек, на Maestro — 14. Чтобы спастись от огня, экипаж прыгает за борт. Людей из воды эвакуируют сотрудники Морского спасательно-координационного центра города Новороссийска. На данный момент погибших и пострадавших в результате ЧП нет.