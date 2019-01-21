Однако, по словам директора учебного заведения, появившиеся в Сети снимки не что иное, как вброс.

Прокуратура ЯНАО проверит Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде после появившихся в Сети снимков, на которых учащиеся запечатлели грязную и треснувшую посуду, а также еду с волосами и насекомыми.

Как сообщает портал URA.RU, фотографии появились в группе "Подслушано в ЯМК" в соцсети "ВКонтакте".

Директор колледжа Игорь Трисорука заявил, что опубликованные в Сети снимки не что иное, как вброс и фотомонтаж, а в ходе проведённой сегодня оперативной проверки Роспотребнадзора совместно с представителями прокуратуры никаких нарушений выявлено не было.

— У нас не было и нет такой посуды, которая изображена на снимках, а хлеб с плесенью — фотомонтаж, видный невооружённым взглядом, — приводит его слова ИА "Север-Пресс".

По словам директора, вся еда в столовой готовится на современном оборудовании при соблюдении всех требований.