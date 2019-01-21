Сало и никаких булочек. Орнитологи рассказали, чем кормить птиц в морозы

Кроме того, птахам противопоказан чёрный хлеб, а также острые и солёные продукты.

Орнитологи попросили подкармливать зимующих в столице птиц творогом и салом. Как пояснили специалисты Мосприроды, правильное питание поможет пернатым пережить морозы.

— Водоплавающие оценят "кашку" из творога, белого хлеба и зелени, снегири, синицы, свиристели и зеленушки охотно полакомятся овсяными хлопьями, несолёным салом, семенами подсолнечника, — рассказали эксперты.

Орнитологи предупредили, что пернатых ни в коем случае нельзя кормить сдобой и чёрным хлебом, а также острыми и солёными продуктами. Кормушки попросили наполнять примерно каждые два дня. При этом важно, чтобы сооружение для кормёжки изголодавшихся птах было без острых краёв — птицы могут поранить крылья.

Ранее Лайф писал, что в преддверии Нового года в столичных парках установили съедобные игрушки из сала и семечек. Орнитологи попросили москвичей периодически наполнять кормушки, но ни в коем случае не давать птицам курить и наливать алкоголь.