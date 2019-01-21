Житель Калининграда расплатился в церковной лавке купюрой "банка приколов"

Мужчина завладел суммой в 4,7 тысячи рублей, оплатив покупку ненастоящей пятитысячной банкнотой.

В Калининграде задержали мужчину, который расплатился купюрой "банка приколов" в церковной лавке, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Как отмечается, на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что неизвестный завладел сумой в 4,7 тысячи рублей, расплатившись в церковной лавке за покупку купюрой "банка приколов" номиналом в 5 тысяч рублей.

— Росгвардейцы задержали ранее судимого гражданина, у которого при себе были обнаружены ещё две поддельные купюры, — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что мужчину доставили в отдел полиции, в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее Лайф рассказывал о том, что под Иркутском парочка "скормила" банкомату полмиллиона купюрами "банка приколов".