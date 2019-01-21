Трамваи военной эпохи проедут в Петербурге в честь 75-летия снятия блокады

Проезд для блокадников и ветеранов в трамваях и троллейбусах будет бесплатным с 26 по 28 января.

Трамваи военных времён 25 января проедут по Васильевскому острову в Санкт-Петербурге в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Горэлектротранс".

— В этот день работники "Горэлектротранса" вспоминают подвиг своих коллег, чей героизм помог сохранить трамвайное движение в нечеловеческих условиях осаждённого города, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, в военные годы трамвай был как хлеб — насущной необходимостью, главным помощником жителям города.

Акция памяти начнётся в Музее городского электрического транспорта, куда приглашены ветераны, школьники, работники "Горэлектротранса". В этот день запланированы выступление хора ветеранов, постановка учеников школы № 543 "Трамвайный дневник блокады", фрагмент спектакля "Трамвайное войско" по книге Михаила Сороки и возложение цветов к мемориальной доске на Среднем проспекте Васильевского острова.

Мероприятие завершится рейсом трамваев военной эпохи по Васильевскому острову.

В 2018 году память жертв блокады Ленинграда почтили 30 тысяч человек, собравшихся на Пискарёвском кладбище.