Трамваи военной эпохи проедут в Петербурге в честь 75-летия снятия блокады

Трамваи военных времён 25 января проедут по Васильевскому острову в Санкт-Петербурге в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Горэлектротранс".
— В этот день работники "Горэлектротранса" вспоминают подвиг своих коллег, чей героизм помог сохранить трамвайное движение в нечеловеческих условиях осаждённого города, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отмечается, в военные годы трамвай был как хлеб — насущной необходимостью, главным помощником жителям города.
Акция памяти начнётся в Музее городского электрического транспорта, куда приглашены ветераны, школьники, работники "Горэлектротранса". В этот день запланированы выступление хора ветеранов, постановка учеников школы № 543 "Трамвайный дневник блокады", фрагмент спектакля "Трамвайное войско" по книге Михаила Сороки и возложение цветов к мемориальной доске на Среднем проспекте Васильевского острова.
Мероприятие завершится рейсом трамваев военной эпохи по Васильевскому острову.
В 2018 году память жертв блокады Ленинграда почтили 30 тысяч человек, собравшихся на Пискарёвском кладбище.
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