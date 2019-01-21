Взрыв мог стать причиной пожара на двух судах в Чёрном море

Пожар на двух торговых судах в районе Керченского пролива мог произойти в результате взрыва на одном из кораблей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
— Предположительно, произошёл взрыв. Потом огонь перекинулся на другое судно, — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что оба корабля идут под флагом Танзании. По некоторым данным, на борту Candy находится 17 человек, а на Maestro — 14 человек. Чтобы спастись от огня, экипаж был вынужден прыгать в открытое море.
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