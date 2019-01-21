Взрыв мог стать причиной пожара на двух судах в Чёрном море

Ранее Лайф писал, что экипаж был вынужден прыгать в открытое море, чтобы спастись от полыхающего огня.

Пожар на двух торговых судах в районе Керченского пролива мог произойти в результате взрыва на одном из кораблей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

— Предположительно, произошёл взрыв. Потом огонь перекинулся на другое судно, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что оба корабля идут под флагом Танзании. По некоторым данным, на борту Candy находится 17 человек, а на Maestro — 14 человек. Чтобы спастись от огня, экипаж был вынужден прыгать в открытое море.