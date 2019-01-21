В инциденте с самолётом "Аэрофлота" в Шереметьево никто не пострадал

Самолёт "Аэрофлота" возвращают на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево. В компании заявили, что никто не пострадал.

Инцидент произошёл после посадки. Борт выполнял рейс из Астаны в Москву. Самолёт выкатился за пределы ВПП только передней стойкой шасси — на полтора метра.

— Выкатывание произошло при съезде на рулёжную дорожку. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, — отметили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что на борту самолёта находилось 77 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолёт не повреждён.