В инциденте с самолётом "Аэрофлота" в Шереметьево никто не пострадал

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В инциденте с самолётом "Аэрофлота" в Шереметьево никто не пострадал

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Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Самолёт "Аэрофлота" возвращают на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево. В компании заявили, что никто не пострадал.

Инцидент произошёл после посадки. Борт выполнял рейс из Астаны в Москву. Самолёт выкатился за пределы ВПП только передней стойкой шасси — на полтора метра.

— Выкатывание произошло при съезде на рулёжную дорожку. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, — отметили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что на борту самолёта находилось 77 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолёт не повреждён.

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