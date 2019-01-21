Власти Петербурга расторгают контракты с "Метростроем" на строительство подземки

Задачей городских властей является введение обещанных жителям станций метро в кратчайшие сроки.

Правительство Санкт-Петербурга расторгает контракты на строительство объектов метрополитена с ОАО "Метрострой". Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации города.

Как уточняется, общая сумма контрактов превышала 92 миллиарда рублей.

— Причиной расторжения стало грубое неисполнение со стороны генеральной подрядной организации условий государственных контрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ, что привело не только к срывам сроков строительства новых станций метрополитена, но и к неоднократным задержкам выплат заработной платы, социальной напряжённости среди рабочих, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга решение о расторжении контрактов было чрезвычайно сложным и болезненным из-за колоссального опыта и многолетней деятельности организации.

Перед властями Санкт-Петербурга поставлена задача сохранить профессиональные квалифицированные рабочие и инженерные кадры городских метростроителей, а также ввести обещанные жителям станции метро в кратчайшие сроки.

Ранее Лайф писал, что рабочие объявили голодовку в шахте петербургского метро. После этого компания "Метрострой" полностью погасила долги по заработной плате перед сотрудниками в размере 245 миллионов рублей.