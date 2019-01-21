Россиян на горящих в Чёрном море судах не оказалось

На борту кораблей в момент взрыва и последующего пожара были граждане Турции и Индии.

Росморречфлот уточнил гражданство моряков, находящихся на горящих в Чёрном море газовозах Maestro и Candy. По данным агентства, на борту судов нет россиян.

На Candy в момент ЧП находилось девять граждан Турции и восемь индийцев, а на Maestro — семь турков и семь индийцев. По предварительной версии, на одном из кораблей прогремел взрыв из-за нарушения техники безопасности при перевалке топлива, после чего огонь перекинулся на второе судно.

Ранее Лайф сообщал, что экипаж был вынужден прыгать в открытое море, чтобы спастись от полыхающего огня.