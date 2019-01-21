Под Одессой сразу 48 детей заразились корью

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Под Одессой сразу 48 детей заразились корью

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Фото: © РИА Новости/Михаил Хижняк

В учебных заведениях и в детском саду, где произошла вспышка эпидемии, ввели карантин.

В селе Шевченково Одесской области у 48 детей диагностировали заболевание корью. Об этом сообщил глава Килийской объединённой территориальной громады Павел Бойченко в своём фейсбуке.

— Подтверждён диагноз уже по 48 заболевшим. Все заболевшие дети — из числа отказников от вакцинации, — написал Бойченко.

Он добавил, что в учебных заведениях и в детском саду села Шевченко, где произошла вспышка эпидемии, ввели карантин.

Как ранее писал Лайф, в Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости корью на Украине.

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