Под Одессой сразу 48 детей заразились корью

В селе Шевченково Одесской области у 48 детей диагностировали заболевание корью. Об этом сообщил глава Килийской объединённой территориальной громады Павел Бойченко в своём фейсбуке.
— Подтверждён диагноз уже по 48 заболевшим. Все заболевшие дети — из числа отказников от вакцинации, — написал Бойченко.
Он добавил, что в учебных заведениях и в детском саду села Шевченко, где произошла вспышка эпидемии, ввели карантин.
Как ранее писал Лайф, в Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости корью на Украине.
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